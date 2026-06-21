Swimmer's Daily

If You Only Watch One Swimming Video, Make It This | Eetu Karvonen

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rokur
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In this video, I cover swimming laws, how to swim faster, swimming technique, swimming efficiency, swimming body position, reduce drag swimming, race pace swimming, speed training swimming, swimming recovery, swimming specificity, swimming consistency, swimming patience, swimming plateau, katie ledecky technique, masters swimming, triathlon swimming, swim coaching, swimming training plan, swimming mindset, swimming for beginners, swim faster system, and swimming fundamentals.

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